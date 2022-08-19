ضبط عاطلين لشروعهما في سرقة دراجة نارية من «سباك» في أوسيم

تمكن رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم، من ضبط عاطلين لشروعهما في سرقة دراجة نارية من سباك بالإكراه في أوسيم، وعقب استغاثة المجني عليه، تدخل خاله لضبط المتهمين، إلا أن أحد العاطلين أطلق عيارا ناريا أصابه بقدمه اليسرى، وتمكن الأهالي من مطاردتهما وضبطهما، وتسليمهما لرجال المباحث، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، الذي وجه بإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

بلاغ في نقطة شرطة بشتيل

تلقت نقطة شرطة بشتيل، التابعة لمركز أوسيم، بلاغا من الأهالي بضبط شخصين لشروعهما في سرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه، وإصابة شخص بعيار ناري خرطوش.

المتهمان اعترفا بارتكاب الجريمة

تم إخطار اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية بإشراف المقدم محمود يحيي رئيس مباحث مركز أوسيم، إلى مكان البلاغ، وكشفت التحريات أن عاطلين سابق اتهامهما في العديد من القضايا، استوقفا «السباك» وحاولا الاستيلاء على دراجة نارية ملكه، فقام بالاستغاثة بالمارة وتصادف تواجد خاله «عامل"» وعند محاولة ضبط المتهمين قام أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري خرطوش أصاب خال مالك الدراجة النارية بقدمه اليسرى، وتم مطاردتهما وضبطهما، وبحوزتهما بندقية خرطوش وسلاح أبيض، بمواجهتهما اعترفا أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بارتكاب الجريمة.