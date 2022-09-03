وصول أسرة طفلة البراجيل المقتولة على يد ابن عمتها لجلسة محاكمته

وصل إلى مقر محكمة جنايات جنوب الجيزة، منذ قليل، أسرة الطفلة المجني عليها «أمل» التي قُتلت على يد نجل عمتها بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بعد فشله في الاعتداء عليها، لحضور جلسة محاكمته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر الزيات.

الأسرة تطالب بالقصاص

وحضرت أسرة الطفلة المجني عليها أمل التي قتلت على يد نجل عمتها بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، جلسة محاكمة المتهم «أندرو. ح»، وكان طلبهم الوحيد هو القصاص العادل لما اقترفه المتهم بحق نجلتهم.

وقال والد المجني عليها، إن ما سيجعل النيران المشتعلة في قلبه تهدأ هو القصاص لنجلته: «مش عاوز غير رقبته هتكون قصاد رقبة بنتي، وده كمان ميكفيناش، وبالنسبة للتصالح ده استحالة يحصل لو سامحت في حق بنتي يبقي أنا كده بظلمها».

والد المجني عليها: بنتي حافظت على نفسها عشان خاطري

وأضاف والد الطفلة المجني عليها، أن «نجلته ظلت تدافع عن نفسها حتى خروج آخر نفس فيها، وإذا تنازلت عن حقها يبقى حرام، هيا عملت كده وحافظت على نفسها عشان خاطري وخاطر أخواتها، يبقى أظلمها أنا والتصالح مع عيل مجرم».

وتابع والد الطفلة أمل المجني عليها: «المتهم معترف بالجريمة اللي ارتكبها وكان بيطالب بسرعة الحكم عليه، وزي ما طلب من المستشار أن يحكم عليه بسرعة علشان تعب، هو قال أنا راضي باللي هتحكموا ليه عليا».