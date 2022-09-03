تعيين السنغالي عبد الله باثيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا

أعلن الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، تعيين السنغالي عبد الله باثيلي ممثلا خاصا له في ليبيا، رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل» خلفا لـ «يان كوبيش».

وجاء تولي باثيلي، رئاسة البعثة الأممية في ليبيا، بعد تنافس كبير حتى الساعات الأخيرة، بينه وبين كل من وزير خارجية تونس الأسبق، الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في مالي المنجي الحامدي، ووزير خارجية الجزائر السابق صبري بوقادوم.

باثيلي شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى

وكان باثيلي، شغل منصب ممثل المنظمة في إفريقيا الوسطى، كما عمل مستشارا خاصا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

وفي عام 2021، عمل باثيلي، كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن أعضاء «مجلس الأمن الدولي» اتفقوا على اسم باثيلي.

الأمم المتحدة: باثيلي يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا

ويخلف باثيلي، السلوفاكي يان كوبيش، بشكل مفاجئ في نوفمبر الماضي، ومنذ الاستقالة ظل المنصب شاغرا لأن «مجلس الأمن الدولي»، رفض اقتراحات عدة لأسماء قدّمها جوتيريش.

وأشارت منظمة «الأمم المتحدة»، إلى أن باثيلي يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا في العمل مع حكومته والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لقناة «العربية-الحدث»، إن الأمين العالم لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، سلم الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في «مجلس الأمن الدولي»، رسالة الثلاثاء الماضؤ، بقراره تعيين باثيلي رئيسا للبعثة الأممية في ليبيا.

وولد باثيلي في عام 1947، وانضم إلى منظمة «الأمم المتحدة»، في 2014، حيث تم تكليفه بمنصب المبعوث الأممي وسط إفريقيا، كما شغل منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «2013-2014»، وكممثل خاص لوسط أفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا في الجابون «2014-2016».

ووفقا لموقع «الأمم المتحدة» على الإنترنت، تم تعيين باثيلي، في عام 2018، مستشارًا خاصًا للأمين العام بشأن مدغشقر وفي عام 2019 كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا.