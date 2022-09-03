9 نصائح لضمان قيادة آمنة على الطريق وتجنب الحوادث.. بينها ربط الحزام

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، تقريرًا تلفزيونيًا حول بعض النصائح لضمان القيادة الآمنة على الطريق، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

وتضمنت النصائح، عددًا من الإرشادات للسائقين خاصة في الصباح الباكر مع كثافة الشبورة المائية على خصوصًا في الطرق الزراعية، منعًا لحدوث الحوادث، وجاءت كما يلي:

- الالتزام بقواعد المرور للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين.

- القيادة بسرعة معقولة، فالسرعة الزائدة من العوامل الرئيسية في الحوادث القاتلة.

- تفقد السيارة وصيانتها باستمرار، وهذا يقلل من الأعطال والحوادث المحتملة.

- ربط حزام الأمان الخاص بالسائق دائمًا، والتأكد من أن الركاب الآخرين في السيارة يضعون أحزمتهم أيضًا.

متابعة الطقس وأحواله قبل الخروج للسفر على الطريق

- الانتباه على الطريق وعدم استخدام الهاتف أو تناول الطعام أو تصفح قنوات الراديو في أثناء القيادة.

- التحقق من جميع المرايات للحصول على أفضل رؤية ممكنة أثناء القيادة وضبط مكان مقعد السائق لضمان أكبر قدر من الراحة له.

- تجنب القيادة في أوقات المرض أو عند الشعور بالنعاس، إذ إن هذا الأمر يزيد من فرص حدوث الحوادث.

- متابعة الطقس دائمًا، إذ إن القيادة في ظل هطول الأمطار الكثيفة تصبح صعبة، ويفضل الابتعاد عن الطرقات في حال حدوث ظروف مفاجأة مثل الفيضانات.

- التأكد من وجود مستندات القيادة المهمة مثل رخصة القيادة ورخصة السيارة وغيرها.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عن أسهل الطرق لنقل ملكية السيارات بجميع أنواعها «ملاكي - أجرة - نقل» ودراجات نارية من شخص لآخر، التي تتمثل في الآتي:

- إرفاق ملف الفحص والاستعلام الأمني وشهادة المخالفات بعد استخراجها مع ملف نقل الملكية.

- تحديد الضريبة والرسوم ودفعها أمام الموظف المختص.

- في حالة أن المرور القديم في محافظة تختلف عن وحدة المرور الجديدة، يتم تغيير اللوحات المعدنية ودفع رسومها وتقدر بـ150 جنيهًا، أما إذا كان المرور الجديد والقديم نفس المحافظة لا يتم تغيير اللوحات المعدنية.

- استخراج رخصة تسيير السيارة بمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة حال تغيير المرور؛ لحين ورود الملف الخاص بالسيارة من وحدة المرور القديمة.

- عند انتهاء فترة التصريح يتم استخراج رخصة السيارة بباقي الفترة المدفوع ضريبتها في وحدة المرور الجديدة.