تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. مصروفات كلية الحقوق انتساب بجامعة طنطا

يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها المختلفة، عن المصروفات الدراسية في الكليات الانتساب، خاصة بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، بالتزامن مع اقتراب إعلان تنسيق المرحلة الثالثة، من أجل الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية المختلفة، ومن بينها كلية الحقوق انتساب موجه بجامعة طنطا.

مصروفات كلية الحقوق بجامعة طنطا.. انتساب موجه

وجاءت المصروفات الدراسية الخاصة بكلية حقوق جامعة طنطا انتساب موجه، العام الماضي 1552 جنيها للطلاب الذكور و1539 جنيها للطالبات، ومن المتوقع عدم وجود زيادة في مصروفات العام الدراسي الجديد عن العام الماضي.

وأكد مصدر مسؤول في كلية الحقوق بجامعة طنطا، أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الكلية منتصف الشهر الجاري، من أجل تحديد المصروفات الدراسية للعام الجديد.

كلية حقوق جامعة طنطا.. المواد الدراسية

وأعلنت إدارة كلية الحقوق بجامعة طنطا، عن شروط التقدم للكلية، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والمرشحين من قبل مكتب التنسيق العام للقبول بكلية الحقوق جامعة طنطا، ويشترط لقبول الطالب في شعبة اللغة الإنجليزية حصوله على 75% على الأقل في مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية» بالثانوية العامة، وتسديد المصروفات الدراسية الخاصة بالكتب لكل مستوى دراسي في العام الحالي، بالإضافة إلى المصرفات الدراسية لطالب الانتظام أو الانتساب.

ويدرس طالب كلية الحقوق بجامعة طنطا، مواد القانون الجنائي والمرافعات والقانون المدني والقانون التجاري وفلسفة القانون وتاريخه والقانون الدولي العام والقانون الدولي العام والخاص والاقتصاد والمالية العامة والتحكيم والشريعة.