تنسيق الجامعات 2022.. أقسام كلية الحقوق جامعة طنطا وشروط الالتحاق

يرغب كثير من طلاب الثانوية العامة 2022، خصوصاً القسم الأدبي، في الالتحاق بكلية الحقوق، خاصة أولئك الذين يحلمون باقتحام عالم المحاماة ويرغبون في العمل بها، لذا يتساءل كثير من الطلاب قُبيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بساعات قليلة، عن أقسام كلية حقوق طنطا، وشروط الالتحاق بها، والمصاريف والأوراق المطلوبة للتقدم لها، وذلك ضمن تنسيق الجامعات 2022.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة معلومات عن كلية حقوق طنطا، خاصة تلك التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور.

نشأة كلية الحقوق جامعة طنطا

يرجع نشأة كلية حقوق طنطا إلى عام 1976 وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وعقب ذلك تم تحديد الأقسام العلمية في عام 1978، ثم الموافقة على بدء الدراسة بها عام 1982، حيث تم افتتاح أول عام دراسى بكلية حقوق طنطا في العام الدراسي 1981 /1982، بينما صدرت اللائحة الداخلية الجديدة للكلية عام 1999 متضمنةً الأقسام الداخلية.

أقسام كلية حقوق جامعة طنطا

وتضم كلية حقوق طنطا 9 أقسام مختلفة يختار الطالب بينها، وهي:

1-الشريعة الإسلامية.

2- القانون التجاري.

3- قانون المرافعات.

4- القانون الجنائي.

5- القانون العام.

6- القانون الدولي العام.

7- القانون الدولي الخاص.

8- فلسفة القانون وتاريخه.

9- التشريعات الإقتصادية والمالية.

مصاريف كلية حقوق طنطا

ويعد دراسة حقوق طنطا باللغة الإنجليزية هو البرنامج المميز بالكلية، ويبلغ متوسط المصروفات الدراسية له 6 آلاف جنيه للفرق الأولى والثانية والثالثة، بخلاف رسوم الكتب الدراسية 4 آلاف جنيه للفرقة الرابعة، بخلاف رسوم الكتب الدراسية بالإضافة إلى رسوم الانتساب والانتظام لجميع الفرق.

شروط الالتحاق بحقوق طنطا بالإنجليزية

1- يتم قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج أو الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، أو ما يعادلها، طبقاً لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات المصرية والمرشحين للالتحاق بالكلية عن طريق مكتب التنسيق أو التحويل من أي من كليات الحقوق الأخرى للالتحاق بالبرنامج.

2- يشترط حصول الطالب على نسبة 75% على الأقل من درجة مادة اللغة الإنجليزية.

طرق التواصل مع كلية حقوق طنطا

وتقع كلية حقوق طنطا في سبرباي مجمع الكليات، ويمكن للطلاب التواصل مع إدارة الكلية من خلال رقم التليفون: 0403452372، أو من خلال الرمز البريدي 31111، أو من خلال الإيميل التالي: dean_law@f-law.tanta.edu.eg.