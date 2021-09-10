كلية الحقوق جامعة طنطا.. الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق

كشفت كلية الحقوق جامعة طنطا عن الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بها، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، وذلك في إطار استعداداتها المكثفة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مؤكدة أنها حريصة على توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب الجدد وتأهيلهم لسوق العمل.

تنسيق كلية الحقوق جامعة طنطا

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لتنسيق كلية الحقوق جامعة طنطا لطلاب الشعبة الأدبية 258 درجة، موضحة أن الكلية بها أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية «انتساب موجه».

الأوراق المطلوبة للتقدم لكلية الحقوق جامعة طنطا

- شهادة الثانوية العامة 2021.

- عدد 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط.

- شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين علي حوافز رياضية فقط.

شروط الالتحاق بكلية الحقوق جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، أن شرط الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية بالكلية هو حصول الطالب على درجة 35 من 50 في مادة اللغة الإنجليزية، موضحاً أن الدراسة بالبرنامج تعتمد بنسبة كبيرة على اللغة الإنجليزية بجانب 40% باللغة العربية، في حين أن المصروفات 11 ألف جنيه.

أقسام كلية الحقوق جامعة طنطا

أوضح عميد كلية الحقوق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكلية بها 10 أقسام علمية، مشيرًا إلى الكلية تمنح درجة الليسانس في الحقوق منها الأقسام الآتية:

- قسم قانون مدني.

- قسم قانون تجاري.

- قسم قانون مرافعات.

- قسم قانون دولي عام.

- قسم قانون مصروفات.

- قسم القانون الجنائي.

- قسم تاريخ قانون.

- قسم اقتصاد.

- قسم شريعة إسلامية.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم، أن الكلية انتهت من كافة الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، موضحاً أن الكلية تقبل ما يقرب من 5000 طالب وطالبة، لافتاً إلى أنه سيتم تعريف الطلاب الجدد بالكلية وأقسامها وطبيعة الدراسة بها في الأسبوع الأول من الدراسة.