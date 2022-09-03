في ذكرى رحيل الجنرال.. مواقف إنسانية لـ محمود الجوهري مع أهالي «جيل 90»

تحدث فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن ذكرياته مع محمود الجوهري، المدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني، في الذكرى العاشرة على رحيل الجنرال الذي توفي في الثالث من سبتمبر عام 2012.

وقال صالح لـ«الوطن سبورت»: «إذا تحدثت عن الجنرال الراحل محمود الجوهري، فهذا الأمر يحتاج إلى مجلدات، نظرا لإنجازاته العديدة سواء بقيادته للمنتخب الوطني للتأهل إلى كأس العالم 1990، أو الفوز ببطولة أمم أفريقيا 1998 في بوركينا فاسو، فضلا عن إنجازاته في التدريب مع الأندية والمنتخبات وآخرها منتخب الأردن».

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