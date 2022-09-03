نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف.. «الغفلة والبغتة في القرآن»

خصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن «التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم»، التي من المقرر تعميمها على أئمة الوزارة لإلقائها يوم الجمعة المقبل 13 صفر 1444 هجريا، الموافق 9 سبتمبر 2022 الجارِ، وقد أعلنت الوزارة نص الخطبة، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

ومن المقرر أن تترجم وزارة الأوقاف، نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن «الغفلة والبغتة في القرآن الكريم» إلى عدة لغات، فضلًا عن بث تسجيل صوتي عبر قناتها بموقع «يوتيوب»، في إطار خطة الوزارة للخطب الصوتية، وتعد هذه الخطبة هي الثانية في شهر صفر.

وتناول نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف، التحذير من الغفلة باعتبارها داء عضال يبعد الإنسان وينسيه عن المهمة التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وإعمار الأرض، وأوضحت أن الله سبحانه وتعالى، حذر بني الإنسان من الغفلة منذ أن كانوا في عالم الذر.

الغفلة والبغتة في القرآن الكريم

واستشهدت وزارة الاوقاف بعدد من آيات الذكر الحكيم في نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن الغفلة والبغتة في القرآن الكريم، وأشارت إلى أن أهل الغفلة لا ينتفعون بالجوارح التي جعلها الله سببًا للهداية والعلم والفهم، وتابعت: «فقلوبهم لا تعي الحق، وعيونهم لا تبصر آيات ربهم المنظورة والمسطورة، وآذانهم لا تسمع ما ينفع من أمور الدين والدنيا».

وفيما يلي، صورة من نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف عن «الغفلة والبغتة في القرآن الكريم»: