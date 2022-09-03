في ذكرى رحيل الجوهري.. محطات مهمة في حياة جنرال الكرة المصرية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن الراحل محمود الجوهري، بمناسبة مرور عشرة سنوات على رحيل أسطورة كروية لم تشهد الملاعب المصرية في كفاءته، لاعبًا ومدربًا، وهو الأهلاوي الذي درب الزمالك محمود الجوهري.

انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي

ووُلد محمود نصير يوسف الجوهري في 20 فبراير عام 1938 بالقاهرة وانضم إلى صفوف النادي الأهلي في سن صغير، وجرى تصعيده للفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره لمدة 10 سنوات، استطاع خلالها المشاركة في اقتناص 10 ألقاب للأهلي بواقع 6 ألقاب للدوري و3 ألقاب للكأس.

أول مدرب في تاريخ أفريقيا يحقق لقب كأس الأمم الأفريقية

وتعرض محمود الجوهري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ما أجبره على الاعتزال وهو في السابعة والعشرين من عمره، وذلك في موسم 1965- 1966م، وكان أول مدرب في تاريخ أفريقيا يحقق لقب كأس الأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، وذلك بعدما حققه داخل المستطيع الأخضر في عام 1959.

المصري الوحيد الذي نجح في قيادة منتخبنا الوطني إلى التأهل للمونديال

وعاد محمود الجوهري ليعانق الأميرة السمراء من خارج الخطوط خلال ولايته للفراعنة في بروكينا فاسو عام 1998م، قبل أن يعادل النيجري الراحل ستيفن كيشي إنجازه مع النسور الخضراء، كما كان المصري الوحيد الذي نجح في قيادة منتخبنا الوطني إلى التأهل للمونديال في عام 19900 في إيطاليا.