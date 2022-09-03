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«الإسكان»: طرح محال وصيدليات في المزاد العلني بالقاهرة الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:20 ص | السبت 03 سبتمبر 2022
جانب من المزاد

جانب من المزاد

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه جرى طرح 9 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (12 متر مربع: 54 متر مربع) بأسواق دار مصر، المرحلة الثانية بقطاع الأندلس وسكن مصر جنوب طريق القطامية /العين السخنة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه جرى إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب من المواطنين في المشاركة بالمزاد.

وفي سياق متصل، صرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه جرى بيع 8 محال تجارية بأنشطة متنوعة وصيدليتين بأحياء المدينة بقيمة 20.5 مليون جنيه.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.