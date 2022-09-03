«الجزار»: جار تنفيذ 5208 وحدات سكنية في مدينة القاهرة الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 5208 وحدات سكنية و120 وحدة إدارية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط» كاملة التشطيب بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

المشروع يضم كافة الخدمات

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروع يجري تنفيذه كمحور إسكان جديد ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل الشرائح الاجتماعية، وسيضم جميع الخدمات، وتم اختيار موقعًا مميزًا للمشروع يقع مباشرة على محور محمد نجيب وطريق العين السخنة القديم، ومقابل لحي جاردينيا ومحور الجزيرة.

من أهم المشروعات القومية

وأكد «الجزار» أن مشروع سكن لكل المصريين يعد من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.

من جانبه، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إن قيمة تنفيذ الأعمال تصل إلى مليار و964 مليون جنيه، موضحًا أن المشروع يتكون من 2448 وحدة سكنية نموذج 132 م2 للوحدة، و2760 وحدة سكنية نموذج 99 م2 وأيضًا 120 وحدة إدارية.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه جرى إسناد أعمال المرافق «مياه + صرف صحي + ري + فرمة» وجارٍ التنسيق لبدء الأعمال، مؤكدًا أن نسبة تنفيذ الوحدات تبلغ نحو 60%، وجار دفع الأعمال في مواقع العمارات مع الالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة.