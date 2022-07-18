التفاصيل الكاملة حول وحدات مدينة القاهرة الجديدة.. الحجز يبدأ اليوم

33 وحدة سكنية، أعلنت عنها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، للمواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية داخل مدينة القاهرة الجديدة، ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، والذي يعد من المواقع المميزة داخل مدينة القاهرة الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول وحدات مدينة القاهرة الجديدة، وفقا لهيئة تعاونيات البناء والإسكان.

1- مساحة وحدات مدينة القاهرة الجديدة

تختلف مساحة الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، حيث يوجد وحدات سكنية مساحتها 109 م2، ووحدات سكنية أخرى مساحتها 124 م2، إضافة إلى وجود وحدات سكنية ضمن الطرح مساحتها 152 م2.

2- مكان شراء كراسة شروط وحدات مدينة القاهرة الجديدة

ووفقًا لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، سيتمّ طرح كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية، ضمن مشروع «لؤلؤة» بمدينة القاهرة الجديدة، داخل المقر الرئيسي لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، الكائن في 3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

3- سعر كراسة شروط وحدات مدينة القاهرة الجديدة

وحسب هيئة تعاونيات البناء والإسكان، يبلغ سعر كراسة شروط الوحدات السكنية، المطروحة ضمن مشروع «لؤلؤة»، بمدينة القاهرة الجديدة، 200 جنيه فقط، بالإضافة إلى قيمة المصروفات الإدارية.

4- موعد شراء كراسة شروط وحدات مدينة القاهرة الجديدة

وفقًا لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، يبدأ موعد شراء كراسة الشروط، الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بداية من غد الإثنين الموافق 18 يوليو الجاري.

5- نظام سداد وحدات مدينة القاهرة الجديدة

نظام سداد قيمة الوحدات السكنية المطروحة، ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، تصل إلى 10 سنوات.

6- آلية تخصيص وحدات مدينة القاهرة الجديدة

سيتم تخصيص الوحدات السكنية المطروحة، ضمن مشروع لؤلؤة، بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس المقبل بمقر الهيئة.