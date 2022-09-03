المرأة في حياة كاظم الساهر.. إطلالة على حياة «القيصر» وسر غيابه عن مصر

تصدر الفنان كاظم الساهر، ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، المذاع عبر شاشة قناة cbc.

وتطرق كاظم الساهر خلال الحلقة، إلى العديد من المحاور التي شغلت بال الجمهور خلال الفترة الماضية، لا سيما أسباب غيابه عن مصر طيلة مدة تجاوزت 10 سنوات، وكيف تأقلم مع الظروف والمتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، ودور المرأة في حياته.

سر غياب كاظم الساهر الفني عن مصر

وقال القيصر، إن سبب غيابه عن الحفلات في مصر طيلة 10 سنوات، الشركة المسئولة عن تعاقده على الحفلات الغنائية، مشيرا إلى أنه لا يتدخل في عمل الشركة وهي من تخبره بأماكن الفعاليات الفنية، ولا يشغل نفسه بهذه التفاصيل حتى يركز في أداء الأغاني التي يعمل عليها، قائلا: «مبقدرش أطلع أعمل حفلة وأنا معنديش حاجة جديدة أقدمها، بكون خجلان».

«كنت محروم».. كيف تعامل الساهر مع متغيرات «كورونا»؟

وأشار الفنان العراقي إلى معاناته من الوحدة لفترات طويلة من حياته، حيث وجد في جائحة كورونا التي ضربت العالم، هبة من الله لزيارة الأماكن المحببة إلى قلبه، «كنت بلبس الماسك والنضارة والكاب، وأنزل الأسواق الشعبية اللي كنت محروم منها، وأمشي وسط الناس ومفيش حد يعرفني».

وتحدث «الساهر»، عن هوياته المفضلة لا سيما الزراعة، مؤكدا أنه يعرف كل أنواع الشجر ويحرص على غرس شجر الجوافة والمانجو في منزله، كما يفضل «القيصر» الاستيقاظ مبكرا قبل الساعة السابعة صباحا لتناول الإفطار، حيث يتجه بعدها إلى صالة الجيم لأداء التدريبات.

وأضاف أنه تعرض منذ وقت قريب لكسر في قدمه بسبب تمرينات الجيم، وعلى الرغم من ذلك كان حريصا على مواصلة التدريب وممارسة رياضة البوكس في بعض الأحيان.

كاظم الساهر: اللي يضرب زوجته.. جبان

وتحدث الفنان كاظم الساهر خلال الحلقة عن زوجته السابقة، والذي سبب رحيلها أثرا سيئا في نفسه على الرغم من انفصالهما، لكنه كان يشعر بالأمان لتواجدها مع أولادهما.

يؤكد «الساهر» على أهمية ومكانة المرأة في حياته، ويقول "هي كل شيء فى البيت، يعني الرجل اللي ما يحترم زوجته أو يتعالى أو يسمع كلام أو يعلي ايده ليضربها، أكبر جبان».

وكشف «الساهر»، عن عشقه لقصيدة «الحياة»، والتي رآها أكثر قصيدة غناها تعبر عنه.