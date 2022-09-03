روسيا تسجل 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و92 حالة وفاة

أعلنت فرقة العمل الحكومية الروسية المختصة بفيروس كورونا، اليوم، أنها سجلت أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في البلاد لليوم الثاني على التوالي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

روسيا تسجل 92 حالة وفاة بفيروس كورونا

وبلغت أمس، إصابات فيروس كورونا في موسكو، نحو 51699 حالة، وهو أكبر عدد وصلت إليه روسيا منذ 9 مارس، و92 شخصًا لقوا حتفهم متأثرين بإصابتهم بالفيروس التاجي.

كما ارتفعت أعداد الإصابات في شهري يوليو وأغسطس، مع انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى في جميع أنحاء روسيا.