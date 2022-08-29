استشاري حالات حرجة: فيروس كورونا يتحور بشكل غير متوقع ولا بد من الحذر

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن عدد الوفيات والحالات الحرجة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا أصبحت أقل، ولكن لا بد من الحذر من تفشى الفيروس وتحوراته في الشتاء المقبل، لافتا إلى أن هناك حالة اطمئنان أدت لرفع الإجراءات الاحترازية بالكامل، وهو مؤشر خطير ينبه لاحتمالية عودة فيروس كورونا في تحور جديد يهدد العالم.

الفيروس يتحور بشكل متطور على مستوى الأعراض

وأوضح «سليمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن مناعة القطيع هي السبيل الذي يسعى إليه الجميع، ولكن الفيروس يتحور بشكل متطور على مستوى الأعراض والمضاعفات بشكل غير متوقع، لافتا إلى أن الفيروس جديد على البشرية ولم نتعامل معه من قبل، ولا بد أن يقوم كل إنسان بالإجراءات الاحترازية البسيطة مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وكل من يعاني من أي أعراض للإنفلونزا لا بد أن يعزل نفسه ويغسل يده بالماء الجاري والصابون.

الفيروس الأكثر شراسة في فصل الشتاء

وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار المتحورات في ظل انتشار اللقاحات التي تؤدي للوصول إلى فيروس ضعيف، لافتا إلى أنه من الممكن أيضا أن يتحور الفيروس لشكل أكثر شراسة في فصل الشتاء، والشركات تعمل بشكل متواصل على تطوير اللقاحات ولكن مسؤولية المواطن ضرورية لمواجهة الفيروس الجديد.

عدد وفيات كورونا

وأكد استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، أن عدد وفيات كورونا حتى الآن أكثر من الوفيات التي تحدث بسبب فيروس الإنفلونزا، موضحا أن الأخير يؤدي لآلاف الوفيات كل عام وخاصة من بين أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية.