تجديد حبس المتهم بضرب ابنه حتى الموت في الشرقية 15 يوما

جدّد قاضى المعارضات بمحكمة مشتول السوق بالشرقية، حبس الأب المتهم بضرب ابنه حتى الموت في منزلهم بذات المركز، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي، يفيد ورود إشارة من مستشفى مشتول المركزي بوصول شاب يدعى «محمد»، 19 عاما، جثة هامدة.

شبهة جنائية في وفاة الشاب

وجاء تقرير الكشف الطبي على الجثمان من قبل مفتش الصحة في الشرقية، يؤكد وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها رجال أمن الشرقية والفحص الطبي أن المجني عليه تعرض للضرب المبرح الذي تسبب في مصرعه، وكانت الاتهامات تشير إلى الأب، وتم اقتياده لمركز شرطة مشتول السوق للتحقيق معه، واعترف بأنه كان يؤدب ابنه ويربيه.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، كما تم انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان الصفة التشريحية عليه، فيما صرحت النيابة بالدفن.

عقوبة ضرب أفضى للموت في القانون

وعلق إسلام صلاح أبو العز، محامي بالاستئناف، على واقعة ضرب الأب لنجله والتي أدت لمصرعه، إن قانون العقوبات يؤكد على أن الضرب الذي يفضي لموت دون تربص أو سبق إصرار، تتراوح عقوبته من 3 إلى 10 سنوات.