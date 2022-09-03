زراعة الشيوخ: تحديد سعر أردب القمح بـ1000 جنيه يرفع قيمة العملة المحلية

قال النائب نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتحديد سعر استرشادي بقيمة 1000 جنيه لأردب القمح يساهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح.

الرئيس يولي الفلاح اهتماما خاصا

وأكد «هاشم»، في تصريحات صحفية، أن تحديد سعر استرشادي بقيمة 1000 جنيه لأردب القمح سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثم تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج، مؤكدا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الفلاح المصري اهتماما خاصا ويحرص دائما على رفع مستوى معيشته.

وأشار إلى أن تحديد سعرالقمح يأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده، ما سيؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد، ويقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

الاسترشاد بالأسعار العالمية

وطالب «هاشم» الحكومة الاسترشاد بمختلف الأسعار العالمية للمحاصيل، لتحقيق أسعار عادلة، وتحقق هامش ربح مناسب للمزارع المصري، والإعلان قبل مواعيد زراعة مختلف المحاصيل بتوقيتات زمنية مناسبة عن أسعار توريد مختلف المحاصيل الزراعية .

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل «توريدات عام 2023».

كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة