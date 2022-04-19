سعر توريد القمح 2022 في محافظات مصر.. حسب درجة النقاوة  

تتجه أعين المواطنين في كافة أنحاء مصر، في الوقت الراهن إلى معرفة سعر توريد القمح 2022، وذلك بالتزامن مع بدء موسم توريد القمح الذي انطلق مطلع شهر إبريل الجاري ويستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر توريد القمح 2022 في محافظات مصر، الذي تم الاتفاق عليه وفقا لما حددته وزارتا التموين والتجارة الداخلية والزراعة، وعليه أبلغت به مديريتي التموين والزراعة في المحافظات وتبعها عقد اجتماعات مع مزارعي الجمعيات الزراعية الكبرى لإبلاغهم بالأسعار.

سعر توريد القمح 2022

وشهد سعر توريد القمح 2022 في محافظات مصر، زيادة عن الأعوام السابقة ويتم تحديده وفقا لدرجة النقاوة كالآتي:

- سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط 820 جنيها للأردب.

- درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 810 جنيهات للأردب.

- درجة النقاوة 22.5 قيراط 800 جنيه للأردب.

ضوابط توريد القمح

وبحسب ضوابط موسم توريد القمح المحلي لهذا العام، يلتزم المزارعين بتوريد 12 أردبا من القمح عن كل فدان، وأسعار توريد القمح هذا العام وفقا لدرجة النقاوة، وتشكل لجان وأماكن للاستلام والتخزين، فضلا عن حظر التوريد وقصره على اللجان التي تترأسها مديرية التموين والتجارة الداخلية في كل محافظة.

موعد صرف قيمة توريد القمح

وبحسب التعليمات الوزارية فإنه يتم صرف قيمة توريد القمح خلال 48 ساعة على الأكثر، مع تخصيص قيمة الحافز المادي لمن يورد أكثر من الحد المسموح به من التوريد.