الحكومة تزف بشرى سارة إلى المزارعين عن سعر توريد أردب القمح

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية أفرز عدة قرارات هامة، في مقدمتها ما يتعلق بالأقماح، إذ سيعلن قريبًا الحافز الإضافي لتوريد القمح وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو حافز سعري سيمنح لصغار المزارعين.

وأوضح «سعد» أن أردب القمح المعلن سابقًا بواقع 820 جنيه للأردب، سيشهد زيادة ستعلن قريبًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون».

من يمتنع عن توريد كامل الكميات لن يحصل على حافز السماد

وأضاف «سعد»، أن لدينا نوعين من الحوافز، الأول يتعلق بسعر الأردب، وآخر حافز مرتبط بالسماد، وهو ما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن أصحاب الحيازات الصغيرة، عندما يقومون بتوريد كامل الكميات المزروعة من القمح سيحصلون على كميات من السماد المدعوم يغطي الزراعات الصيفية، ومن يمتنع عن توريد كامل الكميات لن يحصل على حافز السماد، مضيفًا: «بالنسبة للحيازات الكبيرة، لو وردت كل الكميات لديها ستحصل لأول مرة على سماد مدعوم».

2 مليون كرتونة رمضانية للأسر الأكثر احتياجا

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك قرارات أخرى تتعلق بالمنافذ التي سيطرح فيها المواد الغذائية مثل «كلنا واحد» و«أهلا رمضان»، بالإضافة لاستهداف الفئات الأكثر عوزًا، وسيقدم لهم كرتونة رمضان بواقع 2 مليون كرتونة، وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لوحدهم مقدمين 1.2مليون كرتونة رمضانية والأوقاف 500 ألف كرتونة، وجهات أخرى ستقدم نحو 500-600 ألف كرتونة»، وسيتم ربط المستفيدين بهذه الكراتين عبر قاعدة المعلومات حتى تصل لمستحقيها.

الأسعار ستنخفض مع مرور الوقت

وتابع السفير نادر سعد: « هنعمل كده حتى لا تحصل أسرة واحدة على أكثر ما هو مقدرلها، منلاقيش أسرة واحدة تأخد 6 أو سبع كراتين وأسرة تانية ماتخدش خالص، كل اللي هيستلم هنبلغ بياناته عشان مايخدش تاني»، من ناحية أخرى قدم نصائح للمواطنين: «المواطن سيعشر بانخفاض الأسعار مع مرور الوقت، وعليه أن لا يقارن بمعدلات ما قبل الأزمة، ولكن يجب المقارنة بأعلى نقطة في المعدلات الصعودية للأسعار الأسبوع الماضي، حتى يشعر بانخفاض الأسعار ».