سيدات خضعن لـ«القيصرية»: الأفلام أرعبتنا من الولادة الطبيعية وآلامها

بمرور الوقت يتزايد خطر الولادة القيصرية، وفق أبحاث علمية وإحصاءات رسمية، أثبتت أن مصر وصلت إلى ترتيب متقدم للغاية فى معدلات إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية للسيدات الحوامل، حيث ارتفعت معدلات الولادة القيصرية إلى 85%، وهو الأمر الذى اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء، حيث حددت أن المعدل الطبيعى للولادة القيصرية على مستوى العالم يتراوح بين 15 و25%، ويجب ألا يزيد على ذلك، وفسرت الأبحاث العلمية هذه النسبة بأنها نتيجة وجود حالات تحتاج إلى ولادة قيصرية بشكل حتمى.

ورأت سيدات تحدثن لـ«الوطن» أن الولادة القيصرية أصبحت أسهل، لكن مخاطرها تظهر بعد الولادة بفترة، فضلاً عن أن بعض السيدات يلجأن لها خوفاً من ألم الولادة الطبيعية، وما تصوره بعض الأفلام.

«حبيبة»: «الدكتور اللى اختار لأن حالتى كانت صعبة»

قالت «حبيبة» البالغة من العمر 26 سنة، إن الطبيبة المشرفة على حملها هى التى اتخذت القرار وحدّدت نوع الولادة «قيصرية»، لأن وضع الجنين كان لا يسمح بالولادة الطبيعية، مشيرة إلى أن الطبيبة فى الشهر السابع أبلغتها أن الماء الموجود حول الجنين كان يقل، ولن يكون أمامها حل سوى الولادة القيصرية، حفاظاً على حياة الطفل.

أما «سلمى»، 28 سنة، فأكدت أنها لجأت للولادة القيصرية بسبب خوفها من الولادة الطبيعية، خاصة بعد مشاهدتها آلام والدتها فى الولادة الطبيعية عندما كانت تضع شقيقتها الصغرى، فضلاً عن مشاهد الألم فى الأعمال الفنية التى تجسّد لحظات الولادة الطبيعية، كل هذه الأمور جعلتها تأخذ قرار الولادة القيصرية من تلقاء نفسها.

وتقول «سلمى» إن زوجها شجعها على اتخاذ قرار الولادة القيصرية بعد ما لمسه من خوف شديد لديها من الإجراء البديل، لافتة إلى أن الجنين كان فى حالة صحية جيدة ولا يوجد ما يعوق الولادة الطبيعية واللجوء للقيصرية سببه الخوف والرهبة وتحفيز الآخرين لى بأن القيصرية ستكون بدون ألم ومدتها أقل من نصف ساعة».

«رحاب»: كل قرايبى بقوا يولدوا قيصرى

وقالت «رحاب»، 46 عاماً، ربة منزل، إن حملها كان متأخراً وأخذت مجموعة كبيرة من الأدوية، وكانت مريضة ضغط، وأثناء ذلك حدث الحمل، وقبل الولادة بشهرين أخبرها الطبيب بأنها يجب أن تضع بشكل قيصرى نظراً لحالتها الصحية، وأن المياه بدأت تجف حول الطفل: «ولدت 3 مرات وكلها قيصرية وتعبت فى آخر ولادة لدرجة أن الدكتور المتابع لحالتى فى آخر طفل قال لى لازم مستشفى مجهز برعاية مركزة، وفضلت 48 ساعة فى الرعاية، وابنى فى الحضانة، وبعد ما قمت الدكتور خلّى جوزى يكتب إقرار إنه مايجيش المستشفى تانى وأنا حامل علشان ممكن لو حملت يحصل مضاعفات وأموت، وكنت باحمل كل سنة بس باسقط علشان ممنوع كمان آخد حبوب منع الحمل.. أنا مسقطة 7 مرات».

وترى «رحاب» أن الولادة القيصرية فى التوقيت الحالى أسهل بكثير: «كنا بنقعد بعد الولادة 15 يوم مانمشيش، دلوقتى نص ساعة وكل حاجة بتبقى كويسة، حتى الولادة الطبيعية برضه بقت سهلة عن زمان، وأنا ولدت قيصرى علشان ظروف تعبى بس، وكل قرايبى بقوا يولدوا قيصرى».

«هدى»: عانيت من المضاعفات

من جهتها تقول «هدى»، موظفة، إنها فى بداية حملها كانت ترغب فى ولادة قيصرية لسهولتها وتخوفها من الولادة الطبيعية، فضلاً عن دعم الزوج لها فى قرار الولادة القيصرية، لكنها عانت من آلام قاسية بسبب مضاعفات العملية، ودخولها فى اكتئاب وإرهاق، فضلاً عن عدم التئام الجرح بسهولة وحدوث تقلصات فى الرحم».

وتابعت قائلة: «خلال فترة الحمل.. الدكتور كان بيشجعنى على الولادة القيصرية نظراً لعدة أمور، منها أن الولادة الطبيعية ستؤثر على العلاقة الحميمية مع زوجها بعد ذلك، خاصة أن الولادة الطبيعية يحدث بها شق للمهبل، أما فى الولادة القيصرية فلا يوجد هذا الإجراء، ولو رجع بيا الزمن هاختار الولادة الطبيعية علشان صحتى وصحة ابنى، لأنه دخل الحضانة كمان وبعد عنى، ماحستش باللحظات الأولى، إنى ألمس ابنى أو أحس بوصوله للدنيا».