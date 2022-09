يبحث الجمهور عن مواعيد عرض حلقات مسلسل The Lord of the Rings-The Rings of Power، بعد ردود الأفعال الإيجابية والإشادات النقدية التي حققها المسلسل بعد ساعات من عرض الحلقتين الأولى والثانية، أمس، لذا ينتظر المتابعون الحلقة الثالثة، التي من المقرر أن تحتوي على تطورات للأحداث التي شهدتها الحلقتان السابقتان.

ويستمر عرض حلقات المسلسل حتى أكتوبر المقبل، ويشهد الشهر نفسه بداية العمل على الموسم الثاني من المسلسل، حيث تعاقدت شركة «أمازون» التي قامت بشراء حقوق رواية The Lord of the Rings في عام 2017، بتقديم خمس مواسم من المسلسل التلفزيوني، والذي يعتبر الأغلى في تاريخ المسلسلات بعد ما قاربت ميزانية الموسم الأول لـ 500 مليون دولار، ليتجاوز إجمالي إنتاج المواسم الخمس حاجز المليار دولار على الأقل.

مواعيد عرض حلقات مسلسل The Lord of the Rings - The Rings of Power

وفيما يلي مواعيد عرض حلقات مسلسل The Lord of the Rings-The Rings of Power الـ 6 المتبقية من الموسم الأول، والتي يستمر عرضها حتى 14 أكتوبر المقبل، إذ تعرض الحلقة الثالثة والرابعة بتاريخ 9 سبتمبر، والخامسة تعرض بتاريخ 23 سبتمبر، والثلاث حلقات من إخراج واين يب.

أما الحلقة السادسة فتعرض يوم 30 سبتمبر، والسابعة في 7 أكتوبر وهما من إخراج شارلوت براندستروم، بينما يعود واين يب لإخراج الحلقة الثامنة والأخيرة التي تعرض في 14 أكتوبر.

فترة عرض حلقات مسلسل The Lord of the Rings-The Rings of Power في مصر

وكشفت شبكة «أمازون برايم» عن مواعيد عرض حلقات مسلسل The Lord of the Rings-The Rings of Power على منصتها الإلكترونية، والذي يستمر عرضه حتى 14 أكتوبر المقبل، وتذاع الحلقة الجديدة في الخميس والجمعة من كل أسبوع حسب المنطقة الجغرافية.

تعرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة التاسعة من مساء الخميس حسب توقيت المحيط الهادي، وفي الثانية عشر بعد منتصف ليل الخميس حسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وفي تمام الساعة الخامسة من صباح الجمعة حسب توقيت المملكة المتحدة، وهو ما يوازي الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة.