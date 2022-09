طرح الحلقة الأولى من House of the Dragon مجانا على «يوتيوب»

تشتعل حاليا المنافسة بين منصات البث الإلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ساعات من عرض الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل The Rings of Power على منصة «أمازون برايم»، حيث قررت شبكة «HBO» طرح الحلقة الأولى من مسلسلها House of the Dragon كاملة ومجانية عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وهو قرار يعتبر الأول من نوعه، ولم تطرح الشبكة سوى أول حلقتين من المسلسل حتى الآن.

10 ملايين مشاهدة في أول أيام عرضه

وحطم مسلسل House of the Dragon الأرقام القياسية في المشاهدات على الشبكة في الحلقة الأولى بـ 10 ملايين مشاهدة في أول أيام عرضه، وزادت المشاهدات بنسبة 20% مع عرض الحلقة الثانية، بينما تستعد لعرض الحلقة الثالثة من المسلسل يوم الإثنين المقبل، ويرى البعض أن قرارها المفاجئ بطرح الحلقة يأتي بسبب حالة المنافسة مع مسلسل The Rings of Power الذي بدأ عرضه مساء أمس، ويعتبر المسلسل الأعلى إنتاجا في تاريخ التلفزيون حيث تكلف الموسم الأول فقط ما يقرب من 500 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «مترو» البريطاني.

المنافسة تحتدم بين House of the Dragon وThe Rings of Power

وتشتد المنافسة بين House of the Dragon وThe Rings of Power في تحقيق أكبر نسب مشاهدات خلال موسم الخريف، حيث يتكون المسلسل الأول من 10 حلقات بدأ إذاعتهم في 22 أغسطس الماضي وتستمر حتى 23 أكتوبر المقبل، وتبلغ تكلفة الحلقة الواحدة لما يقرب من 20 مليون دولار، لتصل تكلفة الموسم كامل لـ 100 مليون دولار، وأعلنت «HBO» عن تقديم موسم ثان من العمل المأخوذ عن رواية «Fire & Blood» للكاتب جورج ر. ر. مارتن.

بينما يتكون الموسم الأول من The Rings of Power من 8 حلقات يستمر عرضها حتى 14 أكتوبر المقبل، حيث تعاقد شبكة «أمازون» على تقديم خمس مواسم من المسلسل المأخوذ عن رواية «The Lord of the« Rings»، وبلغت تكلفة الموسم الأول فقط 465 مليون دولار، مما يرفع تكلفة المسلسل كامل لأكثر من مليار دولار، ليصبح المسلسل الأغلى على الإطلاق.