الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة طنطا.. اعرف المواعيد

ينتظر الطلاب الجدد المرشحون من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكليات جامعة طنطا، توقيع إجراءات الكشف الطبي عليهم، من أجل إتمام مراحل الالتحاق بالكليات التي يرغبون في الدراسة فيها.

تقسيم الكليات

وأعلنت جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، أنه تم تحديد مواعيد إجراء الكشف الطبي، للطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكليات الجامعة والمعهد الفني للتمريض، للعام الجامعي 2022/2023، حيث يكون اعتباراً من يوم السبت الموافق 10 سبتمبر الجاري وحتى نهاية الشهر الجاري، وتم تقسيم الكليات على أيام محددة خلال تلك المدة الزمنية المقررة، وذلك بمقر إدارة الشئون الطبية بمجمع كليات الجامعة بسبرباي، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً.

وأوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، في بيان، أنه تم تخصيص أيام محددة لكل كلية مقسمة على حسب البنين والبنات لإجراء الكشف الطبي، مطالبا الطلاب ضرورة استلام كل طالب وطالبة استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبي، وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي.

استقبال الطلاب

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إلى أهمية توقيع الكشف الطبي للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير سبل الرعاية الصحية، مشددا على ضرورة توفير كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم والتأكد من التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.