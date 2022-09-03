رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف الجامعات المتاحة أمام الطلاب

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الذي يمنح الطلاب فرصة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد التي تناسب مجموعهم في الثانوية العامة.

ويمكن الدخول على رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022، الذي يسهل التسجيل الإلكتروني للرغبات حتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر، على أن يكون الحد الأدنى لمجموع الطالب 205 درجات.

الجامعات المتاحة في المرحلة الثالثة

وأتاحت الوزارة لطلاب المرحلة الثالثة فرصة الانضمام لعدد من الجامعات الحكومية داخل القاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات الأخرى، مثل جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة طنطا، جامعة المنصورة، جامعة الزقازيق، جامعة حلوان، جامعة المنيا، جامعة المنوفية، جامعة قناة السويس، جامعة جنوب الوادي، جامعة بني سويف، جامعة الفيوم، وجامعة بنها.

ولا يزال هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق للجامعات في جامعة كفر الشيخ، جامعة سوهاج، جامعة بورسعيد، جامعة دمنهور، جامعة أسوان، جامعة دمياط، جامعة السويس، جامعة مدينة السادات، جامعة العريش، جامعة الوادي الجديد، جامعة مطروح، وجامعة الأقصر.

كيفية تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022

ووفقا لوزارة التعليم العالي، فإن هناك عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022، والتي تتضمن الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم اختيار «تنسيق الثانوية العامة 2022»، وبعدها اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة، ثم إدخال رقم الجلوس، والرقم السري، لتأتي المرحلة الأخيرة ببدء تسجيل وتدوين الرغبات.