أحدث معدلات الزواج والطلاق في مصر (انفو جراف)

شهدت معدلات الزواج والطلاق، ارتفاعا طفيفا للأول، وملحوظا للثاني، وهي الإحصاءات التي كشفتها نشرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صدرت بشأن أحدث المعدلات في القاهرة والمحافظات.

ورصدت النشرة، أن معدلات الزواج ارتفعت من 876 ألفا و15 عقدا في عام 2020، إلى 880 ألف و41 عقدا في عام 2021، بزيادة بلغت نسبتها 0.5%، بينما بلغت حالات الطلاق 254 ألفا و777 حالة عام 2021، مقابل 222 ألفا و36 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.7%.

محافظة القاهرة الأعلى في معدلات الزواج

«الوطن» تستعرض في الجراف التالي، أحدث معدلات الزواج والطلاق، في الحضر والريف، والمحافظات الأعلى في معدلات النقيضين، التي وضح من خلالها، أن محافظة القاهرة هي الاعلى في معدلات الزواج، مسجلة 13.8 في الألف.

5.4 في الألف معدلات الطلاق في العاصمة

بينما كانت أقل المحافظات في عقود الزواج محافظة الجيزة بمعدل4.7 في الألف، كذلك كانت القاهرة هي الأعلى أيضا في معدلات الطلاق، إذ سجلت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بلوغ معدلات الطلاق في العاصمة نحو 5.4 فى الألف، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.1 في الألف بمحافظة أسيوط.