التأمينات الاجتماعية بمصر: منحة الزواج تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة

أوضحت التأمينات الاجتماعية بمصر، أن منحة الزواج يتم صرفها بعد قطع معاش أخت المتوفى أو ابنته، بسبب زواجها، مؤكدة على الموقع الرسمى لها، أنه في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت بسبب الزواج، فيتم صرف منحة«زواج» تساوي المعاش الذي تستحقه عن مدة عام أى 12 شهرًا.

التأمينات الاجتماعية بمصر تحدد شروط صرف منحة الزواج

وقالت هيئة التأمينات الاجتماعية بمصر، إنه يشترط لصرف الابنة أو الأخت منحة الزواج، أن تكون مستحقة في معاش المتوفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وألًا تكون المستفيدة صرفت منحة الزواج من قبل.

التأمينات الاجتماعية: منحة الزواج تستحق مرة واحدة فقط

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن منحة الزواج تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة، يتم الحصول عليها مرة واحدة فقط ، كما تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، وتسقط عن الابنة أو الأخت في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال فترة زمنية تقدر بـ5 سنوات بدءًا من تاريخ استحقاقها.

إجراءات صرف منحة الزواج من التأمينات

ولفتت التأمينات الاجتماعية، إلى أن إجراءات صرف منحة الزواج تكون كالتالى :

- تتوجه الابنة أو أخت صاحب معاش المتوفى، والمستفيدة من معاشه إلى المنطقة التأمينية التي يتبعها ملف صاحب المعاش، وتقوم بتقديم طلب صرف منحة الزواج وترفق به تلك المستندات.

- تقديم صورة قسيمة الزواج أو تقديم صورة من عقد الزواج العرفي.

- تقدم الأخت أو الابنة المستفيدة صورة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقم للمستحق، ويشترط أن تكون البطاقة سارية.

- يتم تقديم طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، على نموذج رقم (8).​

وأوضحت أنه بعد وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش يحق لأرملته أو أبنائه أو أخوته صرف معاشه لكن بتوافر الشروط التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.