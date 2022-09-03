غلق مزلقان أكياد وتمهيد طريق بديل للسيارات بعد حادث قطار فاقوس

قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس، بإشراف محمد حجازي، رئيس المجلس، بغلق معبر السكة الحديد ناحية مزلقان بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس، باستخدام الكتل الأسمنتية، وذلك بعد وقوع حادث تصادم ميكروباص وقطار أمس الجمعة، مما أسفر عن وفاة 3 وإصابة 11 آخرين.

غلق معبر السكة الحديد

وقال محمد حجازي، رئيس مجلس ومدينة فاقوس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم غلق معبر السكة الحديد بوضع كتل أسمنتية لمنع مرور السيارات والمواطنين، حفاظاً على أرواحهم.

وأشار «حجازي» إلى أنه كان تم غلق المزلقان أكثر من مرة في أوقات سابقة، إلا أن الأهالي كانوا يعيدون فتحه بالمخالفة، لافتاً إلى أنه آخر مرة تم غلق المزلقان فيها كان يوم 3 أغسطس الماضي، ثم فتحه الأهالي أيضاً.

طريق ترابي على مسافة 6 كيلومترات

وأضاف أنه سيتم تمهيد طريق ترابي مقابل للسكة الحديد لمرور السيارات عليه، موضحاً أن الطريق سيكون بمسافة 6 كيلومترات ويربط عدة قرى.

إخطار بحادث تصادم ميكروباص وقطار

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من مركز شرطة فاقوس، يفيد تلقي المركز بلاغاً بوقوع حادث تصادم ميكروباص وقطار ناحية مزلقان قرية أكياد التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وذلك أثناء توجههم لأحد المصايف بمحافظة الإسماعيلية.