يترأسه صحفي بـ«الوطن».. مركز شباب «أكياد» يفوز بجائزة الأفضل في 2021 (صور)

فاز مركز شباب «أكياد دجوى» بمحافظة القليوبية بـ جائزة أفضل مركز شباب على مستوى قرى محافظات الجمهورية، وحصل على جائزة التميز من بين 4 آلاف مركز شباب، ضمن مسابقات مهرجان «دوري التميز» في دورته من النسخة الثالثة 2020-2021.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة، بنادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر، للإعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان دوري التميز في دورته للنسخة الثالثة على التوالي 2020-2021 .

تكريم أصغر رئيس مجلس إدارة مركز شباب في مصر

وكرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الزميل محمود فؤاد، الصحفي بجريدة «الوطن»، رئيس مجلس إدارة مركز شباب أكياد بمحافظة القليوبية، وأصغر رئيس مركز شباب منتخب، والذي تسلم الجائزة عن المركز.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنَّ الوزارة أرست مبدأ الثواب للمجتهدين والمخلصين الذين يساهمون يدًا بيد في بناء الدولة المصرية الحديثة، كما أرست مبدأ العقاب للمهملين والمقصرين الذين لا يراعون وازع ضمير في اداء واجباتهم تجاه الوطن.

وزير الرياضة: الرئيس السيسي الداعم الأول لمبادرات الحفاظ على الإنسان المصري

وأضاف «صبحي»، خلال كلمته في الحفل، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الاول وصاحب مبادرات الحفاظ على الإنسان المصري، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر الرياضة بين جموع وفئات المواطنين، ومن هنا كان لابد أن نسير على خطى الرئيس، وتنفيذ استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة»، لافتا إلى أنَّ ذلك كان دافعًا لمكافأة المتميزين لمنحهم الطاقة لاستكمال مسيرة التميز.

محمود فؤاد: تمكين الشباب أهم مميزات الجمهورية الجديدة

من جهته، عبر الزميل محمود فؤاد، عن سعادته بفوزه مركز شباب «أكياد دجوى» بجائزة التميز والأفضل على مستوى مراكز شباب القرى للعام الجاري 2021، لافتا إلى أنَّ أهم مميزات الجمهورية الجديدة التي وضع حجر أساسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمكين الشباب، وتقليدهم المناصب القيادية وتوسيع قاعدة إتاحة الفرصة لهم للنشاط المجتمعي.

وتابع: «إنني كأصغر رئيس مجلس ادارة مركز شباب، اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي مثلًا أعلى وقدوة لي، ولذلك منذ نجاحي في الانتخابات وفوزي بمقعد رئيس مركز شباب أكياد، وأنا أحرص على تقليد الرئيس السيسي فيما يقوم به تجاه بناء الجمهورية الجديدة، وتطبيق ذلك على مركز شباب أكياد، في نوع من المحاكاة الواقعية التي يجب أن يتخذها كل المصريين العاملين كل في موقعه».

وأشار «فؤاد»، إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كرّس لمبدأ تمكين الشباب، وتقليدهم للمناصب القيادية، مستكملًا «فوزي بالانتخابات الأخيرة برئاسة أحد مراكز الشباب وعمري لم يتجاوز الـ30 عاما، هو أحد ثمار تمكين الشباب في الجمهورية الجديدة».