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النائب محمد حلاوة: ندعم جهود الحكومة فى دعم وتعميق الصناعة الوطنية لتنعكس على زيادة الدخل القومى

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الوطن
12:35 م | السبت 03 سبتمبر 2022
النائب محمد حلاوة

النائب محمد حلاوة

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس تدعم الحكومة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا باعتبارها قاطرة التنمية، مضيفا : ندعم جهود الحكومة فى دعم وتعميق الصناعة الوطنية لتنعكس على زيادة الدخل القومى المصرى

مصر تتمتع بموقع جغرافى ومدن صناعية وشبكة طرق تجعلها الأولى فى المجال الصناعى

وأوضح النائب محمد حلاوة "نؤمن بأن مصر تتمتع بموقع جغرافى ومجموعة مدن صناعية وشبكة طرق وتسهيلات قانونية تجعلها الدولة الأولى عربيا وأفريقيا فى المجال الصناعى لإدارة مسيرة التنمية المستدامة وفى إطار مسيرة تعميق الصناعة

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن مسار الحكومة فى تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا سيثمر إيجابا بشكل كبير، فى صورة زيادة المنتجات المحلية التى تحل محل السلع المستوردة وكذلك فى زيادة الصادرات المصرية الصناعية، بما ينعكس على الناتج القومى والدخل القومى الإجمالى بصورة تعزز استقرار ورفاهية المصريين الآن وفى المستقبل

وأكد النائب محمد حلاوة أن هناك جهودا كبيرة مبذولة خلال السنوات الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتحديث الصناعات التى تتميز بها الدولة المصرية مثل صناعة الغزل والنسيج وصناعة الجلود وصناعة الأثاث وصناعة الحديد والصلب ، فضلا عن التوجه نحو إنشاء المدن الصناعية المتخصصة فى مختلف المحافظات

وتابع النائب محمد حلاوة بأن المجمعات الصناعية التى تم إنشاؤها فى 11 محافظة حتى الآن وخاصة محافظات الصعيد ، تعمل على إحداث نقلة نوعية كبرى بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التوسع فى إنتاج مستلزمات الإنتاج للصناعات الكبرى والحد من الاستيراد وتغطية السوق المحلى من عديد من السلع فضلا عن توفير فرص عمل جديدة بصورة متوازنة بين المحافظات المختلفة

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