محافظ جنوب سيناء: نسبة الإشغالات في دهب ارتفعت إلى 90%

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية في دهب، موضحًا أن المدينة تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا خاصة من المصريين والأجانب.

وتابع «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسبة الإشغالات بالمدينة التي تقع علي خليج العقبة بلغت نحو 90%، متوقعًا ارتفاع النسبة إلى 100% هذا الأسبوع بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الخاصة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية.

تطوير الممشي السياحي

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن نسبة الأعمال في تطوير المدينة بشكل عام بلغت 70%، أما نسبة تنفيذ الأعمال في ممشي دهب السياحي بلغت نحو 95%، مؤكدًا انتهاء أعمال تطوير الممشى السياحي نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن تكلفة تطوير ممشى دهب بلغت نحو 50 مليون جنيه، وهي عبارة عن تراك دراجات ومكان مخصص لذوي الهمم، وبعض الأعمال الديكورية، بالإضافة إلى نافورة وأرضيات من الجرانيت، موضحًا أن طول الممشى 1.5 كيلو متر.

إقبال على محمية أبو جالوم

من جانبه، قال اللواء عبدالله عزت رئيس مدينة دهب، إن السياح الذين يأتون إلى المدينة أغلبهم يزورون مناطق الكانيون والبلوهول لمحمية أبو جالوم لأن دهب المقصد الأول للسياح في مجال الغوص.

وأشار إلى أن أهم المعالم السياحية في دهب هي محمية أبو جالوم، ووادي جني، ووادي الطويلات، بالإضافة إلى الممشى السياحي الذي يجري تطويره حاليًا.