«زراعة جنوب سيناء» تورد 5000 آلاف شتلة زيتون إلى شرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ

تستعد مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، لعمل الترتيبات اللازمة للمشاركة في قمة المناخ، من خلال تنفيذ برامج زراعية خاصة بالمسطحات الخضراء، عن طريق عمل حملات توعية للمواطنين في كل المدن بأهمية الزراعة والمحافظة على المسطحات الخضراء.

وقال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إنّ المديرية نظمت خطة لتطوير القطاع الزراعي في مدينة شرم الشيخ بما يتناسب مع المدينة الخضراء وقمة المناخ، موضحا أن شرم الشيخ زادت بها المساحات الخضراء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء.

5000 آلاف شتلة زيتون لمدينة شرم الشيخ

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، أن المديرية أرسلت 5000 آلاف شتلة زيتون لمدينة شرم الشيخ؛ استعدادا لاستضافة قمة المناخ، وجار إرسال 5000 شجرة مثمرة خلال الفترة المقبلة على قبل انطلاق القمة، لافتًا إلى أنه جرى توريد 200 نخلة بريتشارديا أحجام متوسطة، بالإضافة إلى 100 فسيلة بريتشارديا أحجام صغيرة، وجار توريد 1000 فسيلة أخرى الشهر المقبل.

وأضاف «شطا» أنه جرى تجهيز ألف شتلة جهنمية قومية وإرسالها إلى مدينة شرم الشيخ، إلى جانب توريد 1000 جهنمية كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك 1000 شجرة ليمون سوف يجري توزيعها على مدينة الطور.

مساحة الغابات الشجرية 720 فدانًا

وأوضح، أن المحافظة بها غابات شجرية موزعة على مدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، ونويبع، مضيفًا أن مساحة الغابات الشجرية 720 فدانًا تقريبًا، جرى إقامتها على مياه الصرف لتكون عبارة عن مصدة للرياح الصادرة من بحيرات الأكسدة بالتالي لا يشعر المواطن بالروائح الكريهة، كما يُستفاد منها في وجود أشجار تستخدم في إنتاج الأخشاب.