«السياحة» تتابع كفاءة البنية التحتية بفنادق شرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنها ستسير لجانًا مشتركة من ممثلي الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للمرور على فنادق شرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر2022، لمتابعة موقف رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات وقياس مدى كفاءة الشبكة الداخلية طبقا للمواصفات العالمية المطلوبة وموقف التعاقدات المقررة وذلك تطبيقا لقرار وزير السياحة والآثار رقم 43 والصادر بتاريخ 26 فبراير الماضي.

استعدادات فنادق شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ تلك اللجان تأتى في إطار تفقد وزارة السياحة والآثار أعمال التطوير التي تتم بفنادق مدينة شرم الشيخ استعدادا لـ مؤتمر المناخ العالمي في دورته الـ 27 الذي تستضيفه المدينة في نوفمبر المقبل، ومن المتوقع حضور نحو 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

إنترنت فائق السرعة

وأضاف لـ «الوطن»، أنه يتم حاليا تركيب الشبكات الداخلية وكابلات الإنترنت بالفنادق وذلك للوصول إلى إنترنت فائق السرعة بكافة المنشآت الفندقية بشرم الشيخ وذلك قبل فترة من انعقاد مؤتمر المناخ، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار طالبت بضرورة تواجد مدير نظم وتكنولوجيا المعلومات بكافة فنادق شرم الشيخ لمنع حدوث أية أعطال بشبكة الإنترنت خلال المؤتمر، إضافة إلى فني صيانة نظم تكنولوجيا المعلومات بالفنادق فئة الـ 3 نجوم أو التعاقد مع إحدى شركات الصيانة لتنفيذ صيانة دورية للشبكات.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار شكلت في ديسمبر من العام الماضي لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار لمتابعة استعدادات المنشآت السياحية والفندقية بمدينة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بداية من يوم 6 نوفمبر المقبل، فضلا عن متابعة الاستعدادات السياحية والصحية لفنادق المدينة لاستقبال ضيوف المؤتمر.