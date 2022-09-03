اليابان: مصر المُصدر الأول للفراولة المجمدة إلينا.. وشكرا على الفاكهة اللذيذة

أشاد الحساب الرسمي للسفارة اليابانية على «فيسبوك» بمنتج محصول الفراولة المصري وجودته، خصوصًا الفراولة المجمدة التي تستوردها اليابان من مصر، وكتبت السفارة اليابانية في منشور لها: «مصر المُصدر الأول للفراولة المجمدة إلى اليابان.. شكرًا على الفراولة اللذيذة».

يتم إنتاج وشحن معظمها من قبل شركة اليابان لحلول الغذاء

وأضافت: «في عام 2021، صدرت مصر أكثر من 6000 طن من الفراولة المجمدة إلى اليابان، وأصبحت بذلك أكبر مُصدر إلى اليابان، حيث يتم إنتاج وشحن معظمها من قبل شركة اليابان لحلول الغذاء المصرية».

تصدير الفراولة الكبيرة التي حصدها السفير أوكا بالبحيرة

وتابعت: «كما تم تصدير الفراولة الكبيرة التي حصدها السفير أوكا بمزرعة الشركة بمحافظة البحيرة إلى اليابان، ومن المفترض أنها تحولت إلى زبادي بالفراولة وتزين موائد الطعام باليابان».

ونفت وزارة الزراعة أن يكون الحجر الزراعي قد فرض أي رسوم إضافية على الفراولة المجمدة المصدرة خارج مصر، خاصة أن مصر هي الدولة الأولى على العالم في تصدير الفراولة المجمدة.

ووصلت الصادرات المصرية لمحصول الفراولة في عام 2021 لـ244 مليون دولار، وهي زيادة تصل لضعف المبيعات أو ضعف حجم الصادرات لعام 2020، حيث تخضع صادرات الفراولة للقانون مصري، بجانب القانون الدولي الذي ينظم وقاية النبات وحماية الأصناف النباتية وحقوق الملكية الفكرية، فهي قواعد تعمل المنظومة في إطارها.