«القاهرة للسينما والدراما العربية» يكرم يحيى الفخراني الأربعاء المقبل

ينطلق الموسم الجديد 2022 - 2023 للنشاط الثقافي والفكري، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بلقاء مع الفنان الكبير يحيى الفخراني.

ويقام لقاء الفنان يحيى الفخراني بالتعاون مع ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، وتديره الإعلامية شافكي المنيري، ومن إخراج الدكتور أشرف أبو النجا، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، في السابعة مساء الأربعاء المقبل الموافق 7 سبتمبر الجارِ،على المسرح الصغير، ويشارك الفنان هشام عباس والمطرب وائل الفشني في اللقاء، بفقرة غنائية.

تكريم يحيى الفخراني

وخلال اللقاء، سيتم تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني تقديرًا لدوره في إثراء الدراما المصرية والعربية، ومعالجته موضوعات اجتماعية أثرت في وجدان الجمهور، ويشار إلى أن «الفخراني» من مواليد الدقهلية سنة 1945، تخرج في كلية الطب، وتم تعيينه نائبًا بمجلس الشيوخ، كما شغل منصب رئيس مهرجان الدراما المصرية، وقدم الكثير من الأعمال الفنية المهمة في المسرح والسينما والتليفزيون.

آخر أعمال يحيى الفخراني

وكانت آخر الأعمال الدرامية التي قدمها «الفخراني»، مسلسل نجيب زاهي زركش، الذي شاركه فيه عددًا من الفنانين، منهم أنوشكا ومحمد محمود وإسلام إبراهيم.