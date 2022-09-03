محافظ مطروح: إنشاء 9 مدارس تضم 105 فصول استعدادا للعام الدراسي الجديد

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الاستعدادات مستمرة للعام الدراسي الجديد، وجرى إنشاء 9 مدارس جديدة بإجمالي 105 فصول لاستيعاب المزيد من الكثافة الطلابية، ورفع كفاءة وصيانة 8 مدارس أخرى بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، موجها الشكر للواء يسري الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، على جودة وسرعة تنفيذ الأعمال في إنشاء وصيانة مدراس المحافظة، بما يليق بجهود الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة.

الانتهاء من تنفيذ 9 مدارس جديدة

وحول المنشآت الجديدة التي تستعد لدخول العام الدراسي الجديد، قال المهندس طارق مسعد، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، اليوم السبت، في بيان، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ 9 مدارس جديدة ستدخل مع بداية العام الدراسي، وهي أعمال توسعة مدرسة نجع الشيخ صابر «تعليم أساسي» بمدينة الحمام بعدد 7 فصول، ومدرسة عمر بن الخطاب «تعليم أساسي» بعدد 11 فصلاً بمدينة الحمام ، وكذلك توسعة مدرسة تحفيظ القرآن الإعدادية بنات بعدد 3 فصول، والمدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح بعدد 14 فصلاً، ومدرسة الكرامة «تعليم أساسي» برأس الحكمة بعدد 26 فصلاً بمدينة مرسى مطروح، ومدرسة سعد بن أبي وقاص «تعليم أساسي» بعدد 11 فصلاً، ومدرسة أبو بكر الصديق بعدد 11 فصلاً بمدينة النجيلة، ومدرسة فرج كويلة «تعليم أساسي» بمدينة براني بعدد 11 فصلاً، ومدرسة جلحوب المغواري بعدد 11 فصلاً بمدينة العلمين، وذلك بالإضافة إلى الأعمال الجارية بعدد 20 مدرسة، وطرح 10 مدراس أخرى.

رفع كفاءة مدارس في مطروح

وأضاف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية في محافظة مطروح، أنه جرى رفع كفاءة عدد 8 مدراس بمطروح، وهي مدرسة رياض الصالحين الإعدادية، ومدرسة كريم هنداوي الثانوية بمرسى مطروح، ومدرسة الملاح الابتدائية بالنجيلة، ومدرسة حويل الابتدائية ومدرسة بلال بن رباح الابتدائية بمدينة الحمام، ومدرسة الروضة تعليم أساسي بمدينة الضبعة، ومدرسة سيدي عبد السلام «تعليم أساسي»، ومدرسة أبو شروف «تعليم أساسي» بمدينة سيوة، بالاضافة إلى طرح 15 مدرسة أخرى ضمن أعمال رفع الكفاءة.

لجان لمتابعة المدارس

وأشار إلى أن هناك لجان للمرور على جميع المدارس التي يجري بها صيانة، بالإضافة لتفقد المدارس الأخرى لمعرفة مدى احتياجاتها للصيانة، والانتهاء من أعمالها قبل بدء العام الدراسي الجديد.