التعليم: الحضور إلزامي في العام الدراسي الجديد 2023 ولن يرفع الغياب

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الحضور إلزامي في العام الدراسي الجديد 2023، وما يتردد عن رفع الغياب في المدارس غير صحيح، موضحًا أنه لن يرفع الغياب لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وأن الوزارة تعمل على قدم وساق لبداية الدراسة، دون أي معوقات أو مشكلات.

بداية العام الدراسي الجديد 1 أكتوبر المقبل

وقال مجاهد، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجديد 2023 يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وأن الحضور سيكون إلزاميًا لجموع الطلاب في التعليم العام والتعليم الفني، لافتا إلى أن جميع المدارس سيتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

مدة العام الدراسي الجديد 2023.. 35 أسبوعا

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدة الدراسة الفعلية في العام الدراسي الجديد 2023، 35 أسبوعًا، مشيرة إلى أن عدد أيام الفصل الدراسي الأول، 98 يوما بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، وعدد أيام الفصل الدراسي الثاني، 96 يوما بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، موضحة أن الفصل الدراسي الأول من العام الجديد سيبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 حتى الخميس 26 يناير 2023.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير المقبل، مؤكدة أن إجازة منتصف العام الدراسي تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير وتنتهي يوم الخميس 9 فبراير.

ونوهت إلى أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 حتى الخميس 8 يونيو من نفس العام، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 3 يونيو، وامتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو المقبل، وامتحانات الدبلومات الفنية، يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023.