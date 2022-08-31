12 معلومة عن العام الدراسي الجديد 2023.. باقٍ من الزمن 30 يوما

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية العام الدراسي الجديد 2023، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، إذ يتبقى على البداية ما يقرب من 30 يوما، مشيرة إلى أن المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل استعداداتها لبداية الدراسة، حيث تجرى المدارس تجهيزات داخل الفصول.

وتشمل التجهيزات، فرش المقاعد وتوزيعها على مساحات الفصول، لتحقيق أكبر قدر من الإتاحة، والعمل على تجهيز قوائم الفصول الدراسية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المدارس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

العام الدراسي الجديد 2023.. إجراءات صارمة

شددت وزارة التربية والتعليم، على جميع المديريات التعليمية، بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

معلومات عن العام الدراسي الجديد 2023

1- مدة الدراسة في العام الدراسي الجديد 2023، تبلغ نحو 35 أسبوعا.

2- مدة أيام الفصل الدراسي الأول، 98 يوما بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

3- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني، 96 يوما بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

4- عدد أيام الدراسة الفعلية 194 يوما.

5- بدء الفصل الدراسي الأول من العام الجديد، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 حتى الخميس 26 يناير 2023.

6- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، الأحد الموافق 14 يناير 2023.

7- تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير من نفس العام.

8- بدء الفصل الدراسي الثاني، السبت الموافق 11 فبراير 2023 حتى الخميس 8 يونيو من نفس العام.

9- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023.

10- بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم 10 يونيو المقبل.

11- بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023، يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023.

12- تعقيم جميع المدارس على مستوى الجمهورية سواء الحكومية والخاصة ضد فيروس ورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب.