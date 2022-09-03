لو هتشتري شاحن للموبايل.. اعرف إزاي تفرق بين الأصلي والمزيف

تأتي الهواتف المحمولة وهواتف أيفون مع كابل لشحن الهاتف ونقل البيانات، إلا أنه في كثير من الأحيان يتعطل الهاتف أو يحدث له أي مشكلة تعوقه عن العمل، ولذلك يضطر الكثير من الأشخاص لشراء كابل قد يكون غير أصلي وهو ما يسبب الكثير من المشكلات للهاتف.

تحذيرات من استخدام كابل غير أصلي

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إن هناك تحذيرات من استخدام كابل غير أصلي، خاصة أن هناك تحذيرات من أجهزة الشحن المزيفة، حيث تشكل خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، موضحا أن هناك بعض الإشارات التي تدل على أن أداتك يمكن أن تكون فخًا للموت.

وأضاف الموقع أن شواحن iPhone المزيفة تم تصميمها عمدًا لتبدو متطابقة أو مشابهة لمنتج أصلي بهدف خداع المستهلكين، وغالبًا ما تتكون المنتجات المقلدة من مكونات دون المستوى ما يعرض المشتري للخطر، حيث إنها تشكل تهديدًا خبيثًا بشكل خاص للمستهلك، وتقوض المصنعين وتجار التجزئة الشرعيين بينما تشكل في كثير من الأحيان خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية خطيرة أو حتى صعق كهربائي.

وأشار إلى أن وجد تحقيق أجرته مؤسسة ESF سابقًا أن ما يصل إلى 98% من كابلات Apple المزيفة تعرض المستهلكين للخطر، وأفضل طريقة للتأكد من عدم شرائك منتجا مزيفا هي الشراء مباشرة من Apple أو من بائع تجزئة مرموق.

وأكد أن هناك عدة علامات قد تعرفك ما إذا كان الشاحن أصليا أم مزيفا، نستعرضها في التقرير التالي:

1- افحص العبوة والكابل:

نظرًا لأن Apple تتقاضى مبلغا كبيرا مقابل كابل شحن على موقعها على الويب، فمن المفهوم أن بعض المستهلكين يتطلعون إلى الشراء من مكان آخر، حيث تحتوي ملحقات الطرف الثالث المعتمدة على شارة MFi من Apple على عبوتها، والتي تقول «Made for iPod و iPhone و iPad»، بالإضافة إلى ذلك، ابحث عن العلامات المفقودة أو الأخطاء الإملائية في النص الموجود على الكابل، وهذه هي أسهل طريقة لاكتشاف المنتجات المزيفة - ولكن احذر، حيث أصبحت المنتجات المقلدة أكثر تعقيدًا.

2- انظر إلى الكابلين وقارنهم:

من الجيد مقارنة الشاحن الخاص بك بشاحن آخر من Apple، تميل الإكسسوارات المقلدة إلى الشعور بأنحف وأخف في اليد، نتيجة لذلك، يمكنك اختبار دبابيس القابس بحثًا عن علامات تدل على وجود منتج مزيف، حيث أظهرت الاختبارات التي أجريت أن المسامير الموجودة على المقابس المزيفة أضعف بكثير مما هو مطلوب قانونًا بموجب المعيار.

3- الوزن والشكل والأبعاد:

يجدر أيضًا إلقاء نظرة على وزن العنصر ودبابيس التوصيل، حيث سيكون المنتج المقلد أخف من منتج Apple الرسمي، وقد تكون المسامير بالحجم أو الشكل الخطأ، وبما أن أجهزة الشحن المقلدة تحتوي على القليل من المكونات عالية الجودة المطلوبة للسلامة، إن وجدت، فإنها عادة ما تكون أخف بكثير من أجهزة الشحن الأصلية، حيث يجب أن يزن الشاحن حوالي 40 جرامًا.