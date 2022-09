تعرف على قصة مسلسل The Lord of the Rings - سيد الخواتم

بعد ساعات من عرض الحلقتين الأولى والثانية، يبحث الجمهور عن قصة مسلسل The Lord of the Rings - سيد الخواتم، الذي بدأ عرضه في الأول من سبتمبر الجارِ على منصة «أمازاون برايم»، ويستمر عرض الموسم الأول من المسلسل المكون من 8 حلقات حتى 14 أكتوبر المقبل، حيث يعتبر المسلسل الأغلى على الإطلاق في تاريخ الدراما بعد ما وصلت تكلفة إنتاج الموسم الأول لـ 465 مليون دولار.

قصة مسلسل The Lord of the Rings - سيد الخواتم، مأخوذة بشكل أساسي من رواية «The Lord of the Rings» وملحقاتها للكاتب جي آر آر تولكين، ولكن الأحداث تدور في الأرض الوسطى قبل آلاف السنين من أحداث «The Lord of the Rings» و«The Hobbit»، وهي الحقبة التي تشكلت فيها القوى العظمى وشهددت عددًا من الأحداث المهمة، منها صعود ملك الظلام سورون وتنفيذ خططه الطموحة لحكم الأرض الوسطى كلها، بالإضافة إلى سقوط مملكة جزيرة نيمينور، وغيرها من الأحداث.

قصة مسلسل The Lord of the Rings - سيد الخواتم

وبدأت بداية قصة مسلسل The Lord of the Rings - سيد الخواتم، في الحلقة الأولى التي حملت عنوان «A Shadow of the Past»، حين يموت فينرود وهو يبحث عن خادم سورون بعد هزيمة لورد الظلام «مورجوث»، وتتعهد جلادريل شقيقة فينرود، بمواصلة البحث، ووجدت قلعة مهجورة في الأراضي القاحلة الشمالية في فورودويث تحمل علامة سورون، فيما يصر رفاقها على عودتهم إلى ليندون عاصمة إلفين، حيث أعلن الملك السامي جيل جلاد أن الحرب ضد قوات مورجوث قد انتهت.

ويمنح «جلادريل» وقواتها، شرف الإبحار إلى فالينور حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة أبدية في سلام في الأراضي الجنوبية لميدل إيرث، بينما يراقب الجان رجال ينحدرون من حلفاء «مورجوث»، ويطور القزم «رندر» علاقة وثيقة مع المعالج البشري برونوينن ويكتشفان معًا أن بلدة هوردن قد دمرت، فيما يجد ثيو ابن برونوين سيفًا مكسورًا يحمل علامة سورون، وفي الوقت نفسه يكتشف شخصان فضوليان رجلًا غريبًا داخل فوهة نيزك.

وتتابع الحلقة الثانية من المسلسل التي جاءت بعنوان «Adrift»، عودة «جالادريل» إلى ميدل إيرث عبر السباحة حيث تصادف طوفًا به ناجون من البشر من حطام سفينة، تم مهاجمتهم من قبل مخلوق بحري وبقي واحدًا فقط على قيد الحياة.

أبطال مسلسل The Lord of the Rings

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الممثلين من بينهم: مورفيد كلارك، روبرت أرامايو، نازانين بنيادي، ماركيلا كافينا، جوزيف ماويل، وبنجامين والكر.