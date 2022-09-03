سرقة دراجة نارية من أمام مستشفى بالغربية.. «صاحبها كان بيزور مريض»

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية قيام أحد اللصوص بسرقة دراجة نارية «موتوسيكل» من أمام مستشفى زفتى العام، أثناء قيام مالكها بتركها ودخوله المستشفى لزيارة أحد المرضى، وعقب الانتهاء من زيارته تفاجأ باختفاء دراجته النارية من موقعها.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بحضور أحد المواطنين إلى ديوان عام المركز وتحرير محضر سرقة دراجته النارية من أمام مستشفى زفتى العام أثناء قيامه بزيارة أحد المرضى.

تفريغ كاميرات المراقبة

وبتتبع الكاميرات المحيطة بنطاق مستشفى زفتى العام، تبين قيام شخص مجهول الهوية بسرقة دراجته النارية وتمكن من الهرب بها، وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة زفتى من جهودها لتحديد هوية المتهم، وتتبع خط السير من خلال كاميرات المراقبة لسرعة ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

عقوبة السرقة في القانون

من جانبه، أكد محمد طارق العريان، المحامي والخبير القانوني، أن جريمة السرقة تُعد من الجرائم المخلة بالشرف، والأصل فيها أنها جنحة، ويعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات، أما إذا اقترنت بظرف من ظروف المشدد، يعقاب بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل، وذلك عملاً بنص المادة رقم 317 من قانون العقوبات، وعند تكرار السرقة يجوز وضع المتهم تحت المراقبة لمدة عام كحد أدنى، عملاً بنص المادة رقم 320 من قانون العقوبات، ولمدة سنتين على الأكثر، وتكون هذه العقوبة تكميلية.