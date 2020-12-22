مدير مستشفى زفتى العام: إجراء أول جراحة منظار معدة استكشافي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها خلال الفترة الجارية حفاظا علي صالح المرضى.

صرح بذلك الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفى زفتى العام لافتا إلى أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي تعد إنجازا جديدا للمستشفى.

كما أوضح الجوهري أن الوحدة تحتوي على 8 أسرة، وستوفر الكثير على المرضى بحيث كان يتم تحويلهم إلى مستشفيات أخرى حكومية وخاصة مما يكلفهم مبالغ عالية التكلفة.

وأشار الجوهري إلى أن جميع الجراحات التي ستتم داخل المستشفى ستكون على نفقة الدولة وتابعة لمنظومة التأمين الصحي.

وأضاف الجوهري أنه تم اليوم إجراء أول جراحة منظار معدة استكشافي علاجي، وقام بإجراء الجراحة الدكتور محمد حسين حيدر استشاري مناظير الكبد والجهاز الهضمي لسيدة من مدينة زفتى عمرها 49 سنة وتمت العمليه بنجاح.

وكشف أن هذا الإنجاز تم بتوجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتوره هيام أبو حمر مدير الطب العلاجي وبمساهمة الدكتور محمد الششتاوى مدير ادارة الطوارئ.