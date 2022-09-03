فيلم «خطة مازنجر» يتخطى المليون الأول في شباك التذاكر

تخطى فيلم «خطة مازنجر» المليون الأول في شباك تذاكر موسم السينمائي، وذلك وفق تقرير الإيرادات الصادرة عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، منذ طرحه في دور العرض يوم الخميس الموافق 25 أغسطس، حيث حظى الفيلم بإقبال جماهيري من العائلات الذين حرصوا على اصطحاب أطفالهم لمشاهدة الفيلم الذي يعيد للأذهان شخصية «مازنجر» الشهيرة، والتي تم تقديمها في المسلسل الكارتوني الذي حمل نفس الاسم.

أبطال الفيلم

فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيري ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

قصة فيلم خطة مازنجر

يحكي فيلم خطة مازنجر عن مجموعة من الأصدقاء يقرروا عمل خطة لخطف وطلب فدية ولكن على طريقة مازنجر وأفروديت، وذلك مع ظهور العديد من الشخصيات الكارتونية الشهيرة مثل سوبر ماريو، سبايدر مان وغيرها وذلك فى إطار كوميدي اجتماعي لا يخلو من التشويق.

الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم يغنيها المطرب عمر كمال بمشاركة مازن المصري، وتحمل اسم «اليوم يومك» ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى، توزيع هاني محروس، وتقول كلماتها: «الليلة فيها إنّ وحلاوة زايدة سنة والدنيا رايقة بيننا هو النهاردة إيه؟.. الجو حلو بحري والضحكة جاية تجري والسهرة لسة بدري الاختلاف دا ليه؟»