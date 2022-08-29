فيلم خطة مازنجر يحتل المركز الخامس في إيرادات السينما

يبحث قطاع كبير من الجمهور، عن إيرادات فيلم خطة مازنجر، الموجود بالسينمات حاليًا، حيث يُشارك في موسم أفلام الصيف لعام 2022، بجانب 5 أعمال أخرى، متنوعة ما بين التاريخي والكوميدي والأكشن وكذلك الرومانسي.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان صحفي، عن إيرادات فيلم خطة مازنجر، أمس الأحد، حيث جاءت بقيمة 78 ألف جنيه فقط، ليحتل المركز الخامس وقبل الأخير بين قائمة الإيرادات.

تعرف على أبطال فيلم خطة مازنجر

فيلم خطة مازنجر، من بطولة ياسمين رئيس، حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، محمد أسامة أوس أوس، سماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.

6 أعمال تُشارك في موسم أفلام صيف 2022

ويضم موسم أفلام صيف 2022، 6 أفلام، هي «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز، و«بحبك» لـ تامر حسني، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام، وأخيرًا فيلم «الدعوة عامة» بطولة محمد عبد الرحمن وأحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد.

أفلام جديدة بالسينمات خلال الأسابيع المُقبلة

وفي سياق متصل، تستعد دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة التي يشارك في بطولتها أبرز نجوم السينما المصرية، من بينها فيلم «الملحد» للمخرج محمد جمال العدل، وفيلم «أخي فوق الشجرة» للمخرج محمود كريم، وبطولة رامز جلال.