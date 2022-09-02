3 أفلام مصرية في شباك التذاكر السعودي.. أبرزها «خطة مازنجر»

للمرة الأولى بعد 3 أسابيع متتالية تراجع فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام، من المركز الثاني في شباك التذاكر السعودي إلى المركز الثالث، بعد دخول فيلم الرعب «NOPE» إلى القائمة هذا الأسبوع ليتصدر شباك التذاكر، وفقا لما كشفه الحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على «تويتر».

«Bullet Train» يتراجع إلى المركز الثاني بعد أسابيع من احتلاله الصدارة

واحتل فيلم «Bullet Train» بطولة النجم براد بيت، المركز الثاني بعد أسابيع من احتلاله الصدارة، بينما كان المركز الرابع من نصيب فيلم الرعب «Orphan: First Kill»، الذي تراجع من المركز الثالث إلى الرابع في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي، وخرج فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني من شباك التذاكر السعودي للمرة الأولى منذ عرضه في السينمات، بعد ما كان في المركز الخامس الأسبوع الماضي.

«خطة مازنجر» يحقق 802 آلاف جنيه في السينمات المصرية

بينما جاء فيلم «خطة مازنجر» للمخرج رامي رزق الله، في المركز الخامس في شباك التذاكر السعودي في الأسبوع الأول لعرضه بالسينمات، محققا المركز نفسه في شباك التذاكر المصري، بإيرادات لم تتخط الـ802 آلاف جنيه.

ويضم الفيلم في بطولته، مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم ياسمين رئيس، حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، سما إبراهيم وإسماعيل فرغلي، تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، من إخراج رامي رزق الله.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول شخص يرغب في إنقاذ حياته الزوجية من أزمة مادية، فيقنع صديقه بسرقة المنزل الذي تعمل به زوجته، وتم تصنيف الفيلم لـ«PG 12» أي يلزم مرافقة الراشدين لمن هم أقل من 12 عاما.