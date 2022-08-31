«خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس يحصد 800 ألف جنيه في 7 أيام

حقق فيلم «خطة مازنجر» للفنانة ياسمين رئيس، إيرادات تقترب من 802 ألف جنيه، منذ طرحه بدور العرض في 7 أيام، إذ حصد نحو 88 ألف جنيه أمس الثلاثاء، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات «خطة مازنجر» أمس

يجمع فيلم «خطة مازنجر»، عدد من الفنانين إلى جوار ياسمين رئيس، منهم: حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، سما إبراهيم، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، مصطفى البنا، محمد رضوان، آلاء علي، جبر فراج، حسام داغر، والفيلم من تأليف بيبو ووليد خيري ومحمد إسماعيل أمين، وإخراج رامي رزق الله.

وجاءت الأغنية الدعائية للفيلم، بصوت المطرب عمر كمال ومشاركة مازن المصري، إذ التي تحمل اسم «اليوم يومك»، وكتب كلماتها منة عدلي القيعي، ولحنها أحمد طارق يحيي، ووزعها هاني محروس.

أحداث فيلم «خطة مازنجر»

تدور أحداث «خطة مازنجر» في إطار تشويقي كوميدي، إذ تسيطر عليها حالة من النوستالجيا، عبر الشخصية الكارتونية الشهيرة «مازنجر»، حيث يتم تناول القصة بشكل «كوميدي ساسبنس»، من خلال وقوع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة، ويحاولان الخروج من هذا المأزق، فيتورطان في مشكلة أكبر.

شخصيات كرتونية تروج للفيم

اعتمدت دعاية الفيلم على أفكار جديدة، حيث تظهر شخصيات كارتونية شهيرة تعلق بيها الجمهور على مدار السنوات الماضية، إذ يرتدي الأبطال ملابس هذه الشخصيات، منهم حمدي الميرغني الذي ظهر بشخصية «أفروديت»، ومحمود حافظ بشخصية «مازنجر»، وظهرت ياسمين رئيس بشخصية «فاتن» من نفس المسلسل الكرتوني، وبيومي فؤاد في شخصية «سوبر ماريو»، وظهر طفل في شخصية «سبايدر مان».