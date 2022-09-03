الإعدام شنقا لمتهم بقتل سائق «توك توك» لسرقته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة متهم بقتل سائق «توك توك» لسرقته، بالإعدام شنقًا، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكعكي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء عطية وحمد شوك ومحمود منصور، وسكرتارية تامر عبدالعظيم وسامي سمير.

تفاصيل مقتل سائق توك توك

تعود أحداث القضية رقم 1943 لسنة 2022 جنايات مركز مشتول السوق، والمقيدة برقم 1075 لسنة 2012 کلي جنوب الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا باتهام «محمد. ع. ح. ا. ط»، 28 عامًا، بقتل المجني عليه «محمد. ز. ع. ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض «مطـواة»، وترصد بالمجني عليه في المكان الذي أيقن سلفاً وجوده به حال مروره بالدراجة النارية «توك توك» خاصته، فقام باستدراجه، موهمًا إياه برغبته في توصيله إلى أحد الأماكن النائية، وما إن ظفر به حتى انهال طعنًا برقبته فاختل توازنه وسقط أرضًا، فأكمل المتهم الاعتداء عليه بأن قام بتهشيم رأسه باستخدام بعض الحجارة، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

سرقة المجني عليه بالإكراه

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في الزمان والمكان ذاتهما سرق المتهم مبلغاً مالياً وقدره 500 جنيه وكارت حافظة إلكتروني ملك المجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه، وكان ذلك باستخدام سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم ضبط المتهم، وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قراراً بإحالة أوراقه إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي قضت بمعاقبته بالإعدام شنقاً.