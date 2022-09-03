«الجنرال والنشامى».. رحلة إبداع وتألق جمعت الجوهري ومنتخب الأردن

في عام 2002 كانت كرة القدم الأردنية على موعد مع التاريخ، حيث وجد «منتخب النشامى» ضالته مع الجنرال محمود الجوهري الذي عمل مديرا فنيا ومخططا استراتيجيا للكرة الأردنية حتى أيام حياته الأخيرة في عام 2012، ليحقق مع المنتخب الأردني قصة نجاح ملهمة.

بعد عثرات كثيرة في تاريخ الكرة الأردنية، أسند الاتحاد الأردني لكرة القدم للكابتن محمود الجوهري مسؤولية الإدارة الفنية للمنتخب الأردني الأول خلفا للصربي برانكو سميليانيتش وبدأت مرحلة جديدة للعبة هناك حيث الخبرات الواسعة لـ«الجنرال» الذي بدأ مغامرة محفوفة المخاطر بعد تجارب عالمية وقارية مميزة، وعلى الرغم من ذلك فإن الشغف كان السمة البارزة لكلا الطرفين وإصرارهما على صناعة التاريخ بطريقة خاصة.

الطراونة: لا يجوز مقارنة الجوهري بأي مدرب في تاريخ الأردن

«الوطن» تواصلت مع الإعلامي الأردني البارز، الدكتور صالح الطراونة، والمعروف في المملكة الأردنية أنه من مشجعي نادي الفيصلي، حيث كان اللقاء الأول بين الطروانة والجوهري، في مقر النادي بعد حصوله على بطولة الدوري العام.

وأضاف «الطراونة» لـ«الوطن»: «الكابتن محمود الجوهري لم يكن مدربا عاديا ولا يمكن مقارنته بأي مدرب كرة قدم في تاريخ الكرة الأردنية، هذا الرجل اعتبرناه مواطنا أردنيا حمل هموم المنظومة الكروية في بلادنا ووصلنا بفضل تخطيطه واستراتيجيته التي وضعها للاتحاد الأردني لكرة القدم إلى التصنيف رقم 37 عالميا، وهذا ما جعل سمو الأمير علي يشارك في جنازته».

في يوليو عام 2004 كانت السنة المحورية في تاريخ كرة القدم الأردنية، حيث الإطلالة الأولى للمنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا، بعد أن كسب نجومه الرهان بالوصول إلى الحدث الكروي القاري الذي كانت الصين مسرحا لمنافساته.

وأصبح منتخب «النشامى» العنوان الأبرز في صحف ووسائل الإعلام المختلفة في قارة آسيا التي أفردت مساحات واسعة لتلك المجموعة القادمة من غرب آسيا بالتزامن مع التركيز على السر وراء ذلك المستوى الذي أبهر الجميع، فكان للمدرب محمود الجوهري أيضا نصيب الأسد من عبارات المدح والثناء.

الطراونة: الجوهري ترك لنا إرثا عظيما

ويتابع الطراونة: «الجوهري ترك لنا إرثا عظيما من مدربين وطنيين هنا في الأردن، فمن ضمن اللاعبين الذين دربهم الجوهري في منتخب الأردن جمال أبو عابد المدير الفني الحالي للنادي الفيصلي بطل الدوري الأردني، وهيثم الشبول الدير الفني لنادي الزوراء بطل الدوري العراقي، وفي كل لقاء يظهران فيه يؤكدون أنهم تتلمذوا على أيدي الجنرال محمود الجوهري».

واختتم الطراونة حديثه لـ«الوطن»: «رحم الله الجنرال محمود الجوهري الذي أدرك ما تحتاجه الكرة الأردنية وصنع جيلا من الأبطال في المنتخب والأندية، هذا الرجل حتى الآن نذكره بكل خير، لإنجازاته وشخصيته وتفانيه في عمله».