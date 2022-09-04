تشديدات أمنية قبل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة الزقازيق

يشهد مجمع محاكم جنايات الزقازيق، تشديدات أمنية قبل انطلاق أولى جلسات محاكمة «إسلام محمد»، المتهم بقتل سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، طعنًا بالسكين داخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق».

تفاصيل التحقيقات في مقتل فتاة الزقازيق

وكانت النيابة العامة، قد كشفت تفاصيل التحقيقات في واقعة مقتل المجني عليها سلمى بهجت والمعروفة إعلاميًا بـ فتاة الزقازيق، وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهم وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

توقيع الصفة التشريحية

وأمرت النيابة العامة، بعد مقتل سلمى بهجت المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها وبيان ما به من إصابات، وسبب الوفاة والوقوف على كيفية حدوثها، فضلًا عن فحص السكين المُستخدم في الواقعة، وما علق به من آثار.

الاستماع لشهود العيان

وأمرت النيابة العامة، بفحص جميع الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وحددت عددًا من الشهود الذين رأوا الواقعة خلال ارتكابها لسماع شهادتهم، واستمعت إلى 11 شاهدًا منهم 5 رأوا المتهم حال ارتكابه الجريمة، هم حارسة العقار، وابنها، وأحد المقيمين فيه، وصاحب حانوت بقالة مجاور للعقار، وصبي يعمل لديه.

وجاء في أقوال الشهود على الواقعة، أنَّهم رأوا المتهم وهو يطعن المجني عليها في مدخل العقار محل عمل إحدى صديقاتها.