بدأت جامعة جنوب الوادي الأهلية، اليوم السبت، استقبال الطلاب المقبولين في البرامج التعليمية وهم: كلية الطب والجراحة العامة، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الحاسبات والمعلومات، لاستكمال إجراءات القبول بعد ظهور نتيجة التنسيق، بتسليم الأوراق.

جامعة جنوب الوادي الأهلية 2022.. الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد

وحددت جامعة جنوب الوادي الأهلية2022، من الطلاب الجدد الأوراق المطلوبة وتقديمها لقسم شؤون الطلاب في الجامعة ومقره كلية الطب والجراحة في جامعة قنا الأهلية، وتقدم «الوطن» أهم المستندات المطلوب وهي كالآتي:

- أصل شهادة الثانوية العامة 2 صورة منها.

- شهادة ميلاد أصلية حديثة للطالب و2 صورة لها.

- صورة بطاقة الطالب الرقم القومي.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- 6 صور شخصية حديثة 4*6 مكتوب عليها اسم الطالب

- نموذج 2 جند منطقة التجنيد للطلاب أقل من 19 سنة.

- نموذج 6 الخدمة العسكرية للطلاب الذين تتجاوز أعمارهم 19 سنة.

- طباعة إيميل القبول المرسل للطالب.

- أصل جواز السفر لغير المصريين.

- إيصال سداد مصروفات الترم الأول.

كيفية سداد مصروفات جامعة جنوب الوادي الأهلية 2022

حددت جامعة جنوب الوادي الأهلية 2022، آليات سداد المصروفات الجامعية للطلاب الجدد المقبولين في كليات الطب والجراحة، وكلية العلاج الطبيعي وكلية الحاسبات والمعلومات، عن طريق التحصيل الإلكتروني من خلال بنكي، الأهلي ومصر بفروعهم على مستوى الجمهورية وذلك بالرقم القومي.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في بيان، إن الطالب عند سداد نصف المصروفات وهي خاصة بالترم الأول في أحد فروع البنوك المذكورة، بالإضافة إلى 2000 جنيه مصروفات إدارية، يسلم إيصال السداد مع الأوراق المطلوبة.